Le Monde: число студентов в мире почти утроилось с 2000 года
Количество студентов в мире с 2000 г. выросло почти втрое и достигло 269 млн человек в 2024 г. против 100 млн в начале века. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на исследование ЮНЕСКО.
Доклад основан на данных 146 стран. Согласно исследованию, наиболее высокий уровень охвата высшим образованием зафиксирован в Западной Европе и Северной Америке, где в университетах обучаются около 80% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. В странах Африки к югу от Сахары этот показатель составляет лишь 9% при среднемировом уровне 43%.
ЮНЕСКО также отмечает, что женщин впервые стало больше среди студентов вузов. В 2024 г. на 100 мужчин приходилось 114 женщин. При этом женщины по-прежнему реже учатся в аспирантуре или занимают руководящие должности в университетах.
Число студентов, обучающихся за рубежом, с 2003 г. утроилось и достигло 7,3 млн человек в 2023 г. К 2030 г. показатель может вырасти до 9 млн.
Основными направлениями для иностранных студентов остаются США, Великобритания, Австралия, Германия, Канада, Россия и Франция – на эти страны приходится около половины мирового потока студентов, обучающихся за рубежом.
В исследовании также говорится о растущем давлении на системы высшего образования из-за нехватки финансирования. В 2022 г. государственные расходы на высшее образование в среднем составляли 0,8% мирового ВВП. При этом в Западной Европе и Северной Америке показатель достигал 1,11%, тогда как в Центральной Азии – лишь 0,44%.