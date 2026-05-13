Рубио повторил образ Мадуро для поездки в Китай

Мадуро был задержан 3 января в ходе операции США. Вашингтон обвинил его в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. Сейчас временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес.