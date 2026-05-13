Рубио повторил образ Мадуро для поездки в Китай
Госсекретарь США Марко Рубио повторил стиль экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро – он надел тот же спортивный костюм, что был на Мадуро при задержании в январе. Об этом сообщил помощник главы администрации США Стивен Ченг, опубликовав фотографию Рубио в X.
«Рубио демонстрирует костюм "Венесуэла" Nike Tech на борту президентского самолета», – написал он.
Такой внешний вид Рубио выбрал для поездки в Китай.
Мадуро был задержан 3 января в ходе операции США. Вашингтон обвинил его в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. Сейчас временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес.
Во время задержания на Мадуро был серый спортивный костюм от Nike, что стало объектом шуток среди интернет-пользователей. Они начали создавать мемы с экс-президентом Венесуэлы, повторять его внешний вид и пр.