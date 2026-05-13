Политика

Politico: Еврокомиссия обсуждает создание инвестиционного директората

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность создания нового генерального директората по инвестициям для управления региональными и социальными фондами. Это может усилить влияние главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Если вы создаете структуру с нуля, то формируете ее по собственному образцу и подобию», – привело издание слова неназванного чиновника ЕК (цитата по ТАСС).

По данным газеты, обсуждение может быть связано с упразднением Генерального директората по региональной и городской политике (DG REGIO), на который приходилось почти треть расходов объединения.

Альтернативой может стать объединение DG REGIO с Группой по реформам и инвестициям, подчиненной фон дер Ляйен. В DG REGIO растет беспокойство: один из сотрудников сравнил ситуацию с яйцом с истекающим сроком годности. По его словам, многие работники уволились.

В марте портал Euractiv писал, что в странах Евросоюза критикуют подход фон дер Ляйен, согласно которому она принимает решения в ускоренном режиме. Отмечалось, что ряд инициатив главы ЕК, например, ускоренное вступление Украины в ЕС или конфискация активов РФ, не были выполнены, хотя от нее ожидают конкретных результатов. По мнению портала, фон дер Ляйен также показывает чрезмерно жесткий стиль руководства и пытается расширить полномочия ЕК.

