Лавров: США хотят контролировать транзит газа из России в Европу через Украину

Также Лавров в ходе интервью заявил, что США планируют восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», а затем выкупить их у европейских компаний по цене «в 10 раз дешевле». По его словам, в случае реализации такого сценария Вашингтон сможет диктовать цены на газ.