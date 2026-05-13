Лавров: США хотят контролировать транзит газа из России в Европу через Украину
США хотят установить контроль над транзитом российского газа в Европу через территорию Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India.
«Они хотят, открыто об этом говорили, забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы контролировать и эти потоки», – сказал министр.
Он утверждает, что цель Вашингтона заключается в установлении контроля над значимыми энергетическими маршрутами.
Также Лавров в ходе интервью заявил, что США планируют восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», а затем выкупить их у европейских компаний по цене «в 10 раз дешевле». По его словам, в случае реализации такого сценария Вашингтон сможет диктовать цены на газ.
Министр напомнил, что при бывшем президенте США Джо Байдене американские власти заявляли, что газопроводы не будут использоваться. Сейчас же, по его словам, обвиняют украинцев, что они взорвали эти трубы.
В сентябре 2022 г. на газопроводах произошли четыре взрыва в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Одна нитка «Северного потока – 2» сохранилась, однако власти Германии не разрешили ввести ее в эксплуатацию.