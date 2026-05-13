Политика

Лавров: США хотят починить «Северные потоки» и выкупить их за бесценок

США планируют восстановить газопроводы «Северные потоки» и выкупить их у европейцев в 10 раз дешевле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India.

Он рассказал, что если Вашингтону это удастся, то он сможет диктовать собственные цены на газ. Лавров напомнил, что при экс-президенте Джо Байдене американская сторона утверждала, что газопроводы не будут работать.

«Сейчас, правда, обвиняют украинцев, что они взорвали эти трубы, и американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям», – добавил он.

Лавров уже делал заявления, что Вашингтон хочет забрать газопроводы себе. В марте он заявил, что «Северные потоки» были взорваны украинскими диверсантами при очевидной поддержке западных спецслужб и эту акцию никто не осудил.

В сентябре 2022 г. на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошло четыре взрыва в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Уцелела одна нитка «Северного потока – 2», но Берлин не позволил ввести ее в эксплуатацию.

