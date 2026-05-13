«РИА Новости»: Ермак собирается покинуть Украину

В ноябре 2025 г. Ермак был уволен после коррупционного скандала, связанного с бизнес-партнером Зеленского, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. На этой неделе ему предъявили подозрение и по другому делу – в легализации около 500 млн гривен на строительстве элитного объекта недвижимости под Киевом.