«РИА Новости»: Ермак собирается покинуть Украину
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак планирует покинуть страну. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в настоящее время, как утверждается, ведутся переговоры о возможном предоставлении Ермаку убежища в Израиле и Канаде.
13 мая прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщила, что Ермак отправлял имена своих политических оппонентов гадалке.
Associated Press писало, что расследование коррупционного дела в отношении бывшего руководителя офиса президента Украины ставит лидера республики Владимира Зеленского «в крайне неловкое» положение.
В ноябре 2025 г. Ермак был уволен после коррупционного скандала, связанного с бизнес-партнером Зеленского, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. На этой неделе ему предъявили подозрение и по другому делу – в легализации около 500 млн гривен на строительстве элитного объекта недвижимости под Киевом.