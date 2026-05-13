Политика

«РИА Новости»: Ермак собирается покинуть Украину

Ведомости

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак планирует покинуть страну. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в настоящее время, как утверждается, ведутся переговоры о возможном предоставлении Ермаку убежища в Израиле и Канаде.

13 мая прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщила, что Ермак отправлял имена своих политических оппонентов гадалке.

Associated Press писало, что расследование коррупционного дела в отношении бывшего руководителя офиса президента Украины ставит лидера республики Владимира Зеленского «в крайне неловкое» положение.

В ноябре 2025 г. Ермак был уволен после коррупционного скандала, связанного с бизнес-партнером Зеленского, совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. На этой неделе ему предъявили подозрение и по другому делу – в легализации около 500 млн гривен на строительстве элитного объекта недвижимости под Киевом.

