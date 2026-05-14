Суд на Украине арестовал Ермака на 60 дней
Высший антикоррупционный суд Украины отправил бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака под стражу на 60 дней. Об этом сообщает издание «Страна».
Суд оставил возможность внесения залога в 140 млн грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины просила 180 млн грн в качестве залога.
В ноябре 2025 г. Ермак был уволен после коррупционного скандала, связанного с Тимуром Миндичем – бизнес-партнером президента УКраина Владимира Зеленского, совладельцем студии «Квартал 95». На этой неделе ему было предъявлено подозрение и по другому делу – в легализации около 500 млн гривен на строительстве элитного объекта недвижимости под Киевом.
13 мая «РИА Новости» писали со ссылкой на источники в российских силовых структурах, что Ермак планирует покинуть страну: ведутся переговоры о возможном предоставлении ему убежища в Израиле и Канаде.
Associated Press отмечало, что расследование коррупционного дела в отношении Ермака ставит Зеленского «в крайне неловкое» положение, так как эндемическая коррупция является одним из препятствий на пути к вступлению республики в Евросоюз.