Медведев заявил, что любой преемник Зеленского согласится на условия США

Вероятность, что преемник президента Украины Владимира Зеленского согласится с требованиями США, существенно выше. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора – США, существенно выше. Ему будет проще принять неизбежное», – сказал Медведев.

Медведев также сослался на обсуждения вокруг бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, а также на корректировку подходов ряда западных стран к ранее обсуждавшейся поддержке Украины. Отдельно он упомянул возможных политических оппонентов внутри страны, подчеркнув, что, по его мнению, они не обладают достаточной опорой для смены власти. Зампред Совбеза подчеркнул, что Зеленский остается безальтернативным лидером киевского режима в глазах европейских стран, несмотря на вопросы, связанные с коррупцией.

4 мая Медведев назвал Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «русофобами». По его словам, «два русофоба отлично владеют русским», хотя общались на английском языке. Медведев также допустил, что использование английского могло быть «рассчитано на камеру».

