Медведев заявил, что любой преемник Зеленского согласится на условия США

Медведев также сослался на обсуждения вокруг бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, а также на корректировку подходов ряда западных стран к ранее обсуждавшейся поддержке Украины. Отдельно он упомянул возможных политических оппонентов внутри страны, подчеркнув, что, по его мнению, они не обладают достаточной опорой для смены власти. Зампред Совбеза подчеркнул, что Зеленский остается безальтернативным лидером киевского режима в глазах европейских стран, несмотря на вопросы, связанные с коррупцией.