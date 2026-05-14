Шойгу: Запад заморозил активы РФ, Ирана, КНДР и других стран на $590 млрд
Западные страны заморозили около $590 млрд активов, принадлежащих России и ряду других государств. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на 21-й встрече секретарей профильных ведомств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По словам Шойгу, речь идет об активах России, Кубы, Венесуэлы, Ирака, Ирана, КНДР, Ливии и Афганистана.
«Убежден, что все руководители сделают правильные выводы в отношении хранения национальных сбережений на Западе», – сказал он (цитата по ТАСС).
8 мая Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников сообщало, что Нидерланды вновь предложили странам Евросоюза обсудить возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
По данным издания, вопрос на закрытой встрече министров финансов стран ЕС в Брюсселе поднял глава Минфина Нидерландов Элко Хайнен. Как утверждали источники Politico, инициативу поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.
23 апреля страны ЕС опубликовали заявление о том, что замороженные российские активы могут быть использованы для погашения кредита Украине на 90 млрд евро. Тогда сообщалось, что одобренный кредит должен быть погашен Украиной только после получения «репараций». До этого момента активы ЦБ России будут оставаться замороженными.