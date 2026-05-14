MAGN25,865-1,65%CNY Бирж.10,768-0,44%IMOEX2 658,84-1,33%RTSI1 145,21-1,06%RGBI119,36-0,07%RGBITR781,86-0,03%
Главная / Политика /

Посол России обсудил с новой главой МИД Венгрии ситуацию на Украине

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов обсудил с новыми министром иностранных дел Анитой Орбан ситуацию на Украине, сообщили ТАСС в пресс-службе венгерского МИДа.

Встреча продлилась около 25 минут. МИД Венгрии пока воздержался от каких либо комментариев, как и сам Станиславов.

13 мая премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после заседания правительства страны заявил, что Орбан проведет встречу со Станиславовым. По его словам, поводом для этого стали сообщения о взрывах в Закарпатье, а также запрос венгерского правительства предоставить информацию о планах Москвы по завершению спецоперации на Украине.

После объявления результатов выборов Мадьяр заявил о необходимости начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив зависимость страны от российских энергоресурсов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль готов к контактам с новым руководством страны. При этом Москва не стала поздравлять Мадьяра с победой на выборах, так как считает Венгрию недружественной страной.

