Посол России обсудил с новой главой МИД Венгрии ситуацию на Украине
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов обсудил с новыми министром иностранных дел Анитой Орбан ситуацию на Украине, сообщили ТАСС в пресс-службе венгерского МИДа.
Встреча продлилась около 25 минут. МИД Венгрии пока воздержался от каких либо комментариев, как и сам Станиславов.
13 мая премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после заседания правительства страны заявил, что Орбан проведет встречу со Станиславовым. По его словам, поводом для этого стали сообщения о взрывах в Закарпатье, а также запрос венгерского правительства предоставить информацию о планах Москвы по завершению спецоперации на Украине.
После объявления результатов выборов Мадьяр заявил о необходимости начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив зависимость страны от российских энергоресурсов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль готов к контактам с новым руководством страны. При этом Москва не стала поздравлять Мадьяра с победой на выборах, так как считает Венгрию недружественной страной.