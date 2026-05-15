Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

8 мая Лукашенко прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 81-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Белорусский лидер также прибыл в Россию с рабочим визитом по приглашению президента РФ. Вместе с другими высокопоставленными зарубежными гостями Лукашенко принял участие в торжествах в честь годовщины Победы, в том числе в параде на Красной площади и в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.