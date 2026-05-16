Минобороны сообщило о перехвате 67 украинских дронов за два часа
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотников за два часа. Об этом сообщает Минобороны России в Max.
Атаки отражены в период с 20:00 до 22:00 мск. БПЛА пытались атаковать территории Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края и Московского региона. Дроны также сбивали над акваторией Черного моря.
В период с 15:00 по 20:00 над регионами России уничтожили 89 украинских беспилотников. С 9:00 по 15:00 были сбиты 76 дронов.
16 мая на подлете к Москве сбили не меньше 35 дронов. Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.