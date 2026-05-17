Над Россией сбили 42 украинских дрона
Утром и днем 17 мая над российскими регионами сбили 42 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны сбиты в период с 9:00 по 14:00 мск над Смоленской областью, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
Ночью 17 мая Россия подверглась атаке 556 украинских БПЛА, утром средства противовоздушной обороны также уничтожили 30 беспилотников. Массированная атаке подвергся Московский регион – мэр столицы Сергей Собянин писал об около 130 уничтоженных БПЛА. В Подмосковье погибли три жителя, в Москве пострадали 12 человек.
В селе Нежеголь Белгородской области дрон ударил по грузовому автомобилю, водитель погиб на месте. Три человека пострадали в результате атак ВСУ в Курской области. Над Брянской областью за ночь сбили 201 дрон ВСУ.