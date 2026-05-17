Axios: Куба может использовать беспилотники против США
Куба закупила боевые беспилотники для возможного использования против США. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники в разведсообществе.
Гавана якобы могла приобрести более 300 иранских и российских дронов для атаки на американскую базу в Гуантанамо, американских военных кораблей и по территории штата Флорида. Эти разведданные могут стать предлогом для военной операции США, указывает издание.
В начале мая президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что Вашингтон усилил военное давление в отношении Кубы до беспрецедентного уровня. Он также подчеркнул, что в случае эскалации Куба намерена защищать свои суверенитет и независимость.
8 мая Associated Press писало, что Вашингтон не рассматривает сценарий военной операции против Кубы в ближайшей перспективе, несмотря на жесткие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Гаваны. В частности, 10 мая Трамп заявил, что Вашингтон «займется» Кубой и эта страна «недееспособна».