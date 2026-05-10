Трамп заявил, что США займутся Кубой

8 мая Associated Press (AP) со ссылкой на источники в американской администрации писал, что Вашингтон не рассматривает сценарий военной операции против Кубы в ближайшей перспективе, несмотря на жесткие заявления Трампа в адрес Гаваны. Агентство напомнило, что президент США прежде допускал возможность прохождения американских военных кораблей, задействованных на Ближнем Востоке, вблизи кубинского побережья после завершения операций в регионе. Анонимные представители администрации США заявили, что у властей Кубы «еще есть время принять предложения Вашингтона». Источники предупредили, что позиция Белого дома может измениться.