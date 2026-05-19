Руденко: итоги поездки Трампа в КНР могут обсудить во время визита Путина
Итоги визита президента США Дональда Трампа в Китай могут обсуждаться во время визита российского лидера Владимира Путина в эту страну, сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«У нас очень широкая повестка переговоров с Китаем, включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Я уверен, что будут обсуждаться все вопросы», – сказал он (цитата по ТАСС).
Трамп прибыл в Китай 13 мая. 14 мая он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи президент США назвал прошедший день фантастическим и поблагодарил китайского лидера за «великолепный прием, какого еще не было». Переговоры он охарактеризовал как чрезвычайно позитивные и продуктивные. Американский лидер также пригласил Си посетить США с ответным визитом в конце сентября.
Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также международной и региональной повестки.
Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Ожидается, что стороны обсудят развитие стратегического партнерства, состояние двусторонних отношений, а также международную и региональную повестку.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Си Цзиньпин во время предстоящего визита российского лидера в Китай обсудят вопросы двусторонней экономической повестки.