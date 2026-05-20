Рябков заявил о готовности РФ отреагировать на ядерные испытания других стран
Россия отреагирует соразмерно, если какое-либо государство решит провести ядерные испытания. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, сложившаяся ситуация требует готовности национальной инфраструктуры на случай, если со стороны США последуют действия в направлении полноценных ядерных «тестов». «Констатируем, что если какое-либо государство проведет ядерные испытания, мы будем реагировать адекватно и соразмерно», – сказал Рябков.
До этого Рябков также говорил о том, что рост стратегических рисков прямого столкновения России и НАТО может привести к «лобовой сшибке» с катастрофическими последствиями.
5 февраля прекратил действие Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. 17 февраля помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявлял, что Вашингтон рассматривает возможность возвращения к проведению ядерных испытаний «на равной основе» с Россией и Китаем. При этом, по его словам, речь не идет о возобновлении масштабных атмосферных взрывов.
10 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что РФ и США больше не имеют обязательств в рамках ДСНВ. Но он отмечал, что Москва будет и далее действовать ответственно.