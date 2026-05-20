Путин начал встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
Началась встреча президента России Владимира Путина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Переговоры проходят в Доме народных собраний в Пекине.
20 мая в рамках официального визита Путина в Китай прошли его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном форматах. В частности, было подписано совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.
По результатам встреч лидеров был подписан пакет из порядка 40 документов. Путин отметил прочную основу для всемерного развития, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая. По его словам, достигшие беспрецедентного уровня российско-китайские отношения продолжают развиваться.