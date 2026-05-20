Лавров: ВС России с начала года взяли 80 населенных пунктов в зоне спецоперации
Россия в рамках специальной военной операции с начала 2026 г. взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 – в марте и апреле 2026 г. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе».
«Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут, по большому счету, наши люди, которых пытаются подавить нацисты», – сказал Лавров.
По его словам, «процесс идет», а российские силы продолжают выполнять поставленные задачи.
24 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что цели спецоперации не были достигнуты Россией. Песков в целом согласился с этим тезисом, но подчеркнул, что многие из них уже были выполнены, а спецоперация продолжается.
Главную цель спецоперации он сформулировал как обеспечение безопасности жителей Донбасса.