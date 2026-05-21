Столтенберг заявил о невозможности существования НАТО без США
НАТО не сможет существовать без участия США, а Европейский союз (ЕС) не способен заменить НАТО в вопросах коллективной безопасности. Об этом в эфире шведского телеканала SVT заявил министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг подчеркнул, что основой НАТО на протяжении почти 80 лет остается союз Европы и США, которые «стоят вместе и противостоят всем угрозам».
По словам бывшего генсека, он положительно относится к Евросоюзу и его усилиям в сфере безопасности, однако не считает, что ЕС способен взять на себя функции НАТО в вопросах общих гарантий безопасности и обороны.
20 мая The Economist со ссылкой на собственные источники в странах альянса сообщил, что государства – члены НАТО на фоне политики Вашингтона рассматривают возможность создания альтернативной оборонной структуры. По данным издания, отдельные европейские вооруженные силы уже разрабатывают секретные планы ведения боевых действий без участия США и без значительной части инфраструктуры НАТО.