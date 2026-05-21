YRSB774-0,77%CNY Бирж.10,411-0,47%IMOEX2 635,93-0,17%RTSI1 170,35-0,17%RGBI119,31+0,12%RGBITR783,15+0,14%
Главная / Политика /

МИД объяснил указ Путина о приеме в гражданство жителей Приднестровья

РФ готова использовать все средства для обеспечения безопасности людей в ПМР
Ведомости

Указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ назрел давно из-за безответственных действий Кишинева и Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Принятие данного указа назрело уже давно и является сугубо гуманитарным шагом навстречу чаяниям многих приднестровцев», – сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россию и Приднестровье связывают крепкие исторические узы. «Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье наших сограждан получит незамедлительный и адекватный ответ. Российская Федерация готова использовать все необходимые средства для обеспечения их безопасности», – добавила она.

15 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жителей Приднестровской молдавской республики (ПМР) будут принимать в гражданство РФ в упрощенном порядке.

В январе министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев обвинил Молдавию в «удушении» непризнанной республики. По его мнению, Кишинев занимается «информационной пропагандой», не делая ничего, чтобы создать атмосферу взаимопонимания и конструктивного диалога. Вместо этого – «усиливают враждебность, разрушают коммуникации и нормальное взаимодействие».

