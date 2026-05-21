Песков: по «Силе Сибири – 2» достигнуто понимание по многим ключевым темам

Песков: по «Силе Сибири – 2» достигнуто понимание по многим ключевым темамВ ближайшее время Россия и КНР выйдут на конкретный результат
Прогресс и понимание достигнуты по многим ключевым деталям темы «Силы Сибири – 2». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что финализации этой договоренности еще нет, нужно доработать ряд нюансов.
«Работа будет продолжена, и мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат», – сказал представитель Кремля.
21 мая официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай готов укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Россией по газопроводу «Сила Сибири».
20 мая в Пекине завершился официальный визит президента РФ Владимира Путина. По заявлению Пескова, Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта – маршруту и организации строительства.
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сообщил, что Россия и Китай достигли договоренностей по ускорению реализации проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Он также рассказал, что окончательные договоренности по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» близки к завершению, компании дорабатывают конкретные контракты.
2 сентября 2025 г. «Газпром» объявил о подписании обязующего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» с китайской CNPC. Предполагается, что длина газопровода составит 6700 км, 2700 км из которых – на территории России. Договоренность о поставках газа по новому газопроводу рассчитана на 30 лет. При реализации проекта из России в Монголию транзитом будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно.