Китай готов углублять сотрудничество с Россией по «Силе Сибири»

Китай готов укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Россией по газопроводу «Сила Сибири», заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в различных областях, в том числе в сфере энергетики», – отметил он (цитата по ТАСС).

В сентябре 2025 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Проект предполагает поставку 50 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Длина газопровода составит 6700 км, 2700 из которых пройдут по территории России.

20 мая в Пекине завершился официальный визит президента РФ Владимира Путина. По заявлению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта – маршруту и организации строительства.

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что окончательные договоренности по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» близки к завершению, компании дорабатывают конкретные контракты.

