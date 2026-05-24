NHK: минобороны Японии обеспокоено военной активностью России на Дальнем Востоке

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми выразил обеспокоенность активной военной деятельностью России на Дальнем Востоке, пишет NHK. Он посетил базу сухопутных сил самообороны Макоманаи и авиабазу Титосэ на острове Хоккайдо.

Он также отметил, что российская сторона последовательно наращивает военную активность в регионе, параллельно развивая стратегическое партнерство с Китаем.

Коидзуми подчеркнул, что, несмотря на растущую необходимость укреплять оборону на юго‑западных рубежах Японии, Хоккайдо остается ключевым регионом с точки зрения национальной безопасности. По его словам, важно поддерживать систему обороны без малейших брешей.

Сроки размещения на базе Камифурано ракет большой дальности, способных наносить ответные удары по базам противника, в настоящее время находятся на рассмотрении, отметил министр.

