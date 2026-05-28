В «Единой России» назвали рекордной явку на предварительное голосование
В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие 7 млн избирателей, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. По его словам, это рекордная явка. Также он отметил, что за последние сутки проголосовали 500 000 человек, а общее число участников превысило 11 млн. Голосование продлится до 31 мая, регистрация избирателей – до 29 мая.
Праймериз «Единой России» проводятся полностью в онлайн-формате. В марте 2026 г. партия утвердила изменения в процедуру: в частности, кандидаты смогут баллотироваться либо по партийным спискам, либо по одномандатным округам, но не одновременно (чтобы исключить эффект «паровозов»).
Праймериз «Единой России» в 2026 г. с использованием блокчейна, для защиты данных ключи шифрования разделили между четырьмя доверенными лицами: сенатором Александром Карелиным, Героем России Людмилой Болилая, президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским и главой Фонда информационной демократии Ильей Массухом.
По оценкам партии, до начала голосования в системе зарегистрировались около 8 млн избирателей (около 7% от общей численности), при этом в «Единой России» прогнозировали итоговую явку на уровне 12–13 млн человек. Партия в апреле продлила срок подачи заявок для окончательного согласования конфигурации партийных списков и одномандатных округов.