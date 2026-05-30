Посла Армении вызвали в Москву для консультаций

Причиной МИД назвал шаги армянского руководства по интеграции с Евросоюзом
Ася Султанова

Российского посла в Ереване Сергея Копыркина вызвали в Москву, сообщается на сайте МИДа. В ведомстве заявили, что это связано с курсом армянских властей на сближение с ЕС, что подрывает интересы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В последние месяцы армянские власти не раз заявляли о стремлении укреплять связи с Евросоюзом, одновременно заверяя, что не планируют выходить из ЕАЭС. В Москве же многократно подчеркивали: членство в ЕС и участие в ЕАЭС невозможны одновременно.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при выходе Армении из ЕАЭС страна потеряет торговые преференции, вырастут цены на энергоносители, изменятся условия трудоустройства граждан в России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на этой неделе, что вопрос о членстве в ЕАЭС или сближении с Европейским союзом должны решать сами граждане страны. По словам главы правительства, задача властей – обеспечить Армении этот выбор. Пашинян также выразил недовольство действиями партнеров, которые, как он считает, реагируют на обсуждение европейского вектора «угрозами», в том числе скрытыми.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил, что страна планирует в будущем добросовестно участвовать в работе ЕАЭС, учитывая национальные интересы всех государств – членов объединения.

