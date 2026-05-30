Посла Армении вызвали в Москву для консультаций

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на этой неделе, что вопрос о членстве в ЕАЭС или сближении с Европейским союзом должны решать сами граждане страны. По словам главы правительства, задача властей – обеспечить Армении этот выбор. Пашинян также выразил недовольство действиями партнеров, которые, как он считает, реагируют на обсуждение европейского вектора «угрозами», в том числе скрытыми.