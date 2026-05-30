Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,487+0,26%USBN0,143+0,07%UTAR9,850%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,91+0,05%RGBITR783,26+0,14%
Главная / Политика /

МИД: диалог с Германией находится «ниже плинтуса»

Ведомости

Диалог между Россией и Германией отсутствует полностью и находится «ниже плинтуса». Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Дипломат подчеркнул, что реваншистские заявления властей ФРГ не могут еще больше осложнить российско-германский диалог, поскольку осложнить его практически невозможно. По его словам, предпосылок для того, чтобы какой-либо контакт с Германией возобновился, он не видит.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявлял в интервью Berliner Zeitung, что сейчас у России и Германии практически нет контактов. Нечаев подчеркнул, что отказ от диалога ничего не принесет – ни для двусторонних отношений, ни для перспектив разрешения конфликта.

Главное из статьи Медведева о милитаризации Германии

Политика / Международные отношения

В апреле министр обороны Германии Борис Писториус представил новую военную стратегию ФРГ. По словам министра, на фоне якобы угроз со стороны России Германия увеличивает численность армии до 460 000 человек вместе с резервистами.

7 мая зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Балтийский региональный штаб морского командования НАТО в ФРГ ведет шпионаж за российскими кораблями. По его словам, Германия саботирует исполнение своих важнейших международно-правовых обязательств.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь