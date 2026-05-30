МИД: диалог с Германией находится «ниже плинтуса»

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявлял в интервью Berliner Zeitung, что сейчас у России и Германии практически нет контактов. Нечаев подчеркнул, что отказ от диалога ничего не принесет – ни для двусторонних отношений, ни для перспектив разрешения конфликта.