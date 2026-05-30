МИД: диалог с Германией находится «ниже плинтуса»
Диалог между Россией и Германией отсутствует полностью и находится «ниже плинтуса». Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
Дипломат подчеркнул, что реваншистские заявления властей ФРГ не могут еще больше осложнить российско-германский диалог, поскольку осложнить его практически невозможно. По его словам, предпосылок для того, чтобы какой-либо контакт с Германией возобновился, он не видит.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявлял в интервью Berliner Zeitung, что сейчас у России и Германии практически нет контактов. Нечаев подчеркнул, что отказ от диалога ничего не принесет – ни для двусторонних отношений, ни для перспектив разрешения конфликта.
В апреле министр обороны Германии Борис Писториус представил новую военную стратегию ФРГ. По словам министра, на фоне якобы угроз со стороны России Германия увеличивает численность армии до 460 000 человек вместе с резервистами.
7 мая зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Балтийский региональный штаб морского командования НАТО в ФРГ ведет шпионаж за российскими кораблями. По его словам, Германия саботирует исполнение своих важнейших международно-правовых обязательств.