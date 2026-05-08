Посол Нечаев: новый конфликт между Россией и Германией был бы кошмаром
Новый конфликт между Россией и Германией был бы кошмаром. Об этом посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил в интервью Berliner Zeitung.
Посол обратил внимание, что сейчас у России и Германии практически нет контактов, но готовность к разговору «ценилась во все времена». Нечаев подчеркнул, что отказ от диалога ничего не принесет – ни для двусторонних отношений, ни для перспектив разрешения конфликта.
«Новый конфликт между Россией и Германия был бы кошмаром – и я не понимаю, кому этот кошмар греет сердце», – сказал он.
22 апреля 2026 г. министр обороны Германии Борис Писториус обнародовал новую военную стратегию ФРГ. По словам министра, на фоне якобы угроз со стороны России Германия увеличивает численность армии до 460 000 человек вместе с резервистами.
Если в 2026 г. оборонные траты ФРГ будут составлять 2,8% от ВВП, то в 2029 г. – 3,5%. Это соответствует той планке, которую поставили на саммите НАТО в 2025 г. по доведению военных расходов стран – участниц блока. Но там эта цель привязана к 2035 г. Кроме того, в бюджет до 2029 г. заложена сумма для поддержки Украины – она ежегодно составит 9 млрд евро.
7 мая зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Балтийский региональный штаб морского командования НАТО в ФРГ шпионит за кораблями России. По его словам, Германия саботирует исполнение своих важнейших международно-правовых обязательств.