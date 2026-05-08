Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UPRO1,364-0,55%CNY Бирж.10,931-0,17%IMOEX2 608-0,28%RTSI1 101-0,28%RGBI119,36-0,05%RGBITR780,42-0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол Нечаев: новый конфликт между Россией и Германией был бы кошмаром

Ведомости

Новый конфликт между Россией и Германией был бы кошмаром. Об этом посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил в интервью Berliner Zeitung.

Посол обратил внимание, что сейчас у России и Германии практически нет контактов, но готовность к разговору «ценилась во все времена». Нечаев подчеркнул, что отказ от диалога ничего не принесет – ни для двусторонних отношений, ни для перспектив разрешения конфликта.

«Новый конфликт между Россией и Германия был бы кошмаром – и я не понимаю, кому этот кошмар греет сердце», – сказал он.

22 апреля 2026 г. министр обороны Германии Борис Писториус обнародовал новую военную стратегию ФРГ. По словам министра, на фоне якобы угроз со стороны России Германия увеличивает численность армии до 460 000 человек вместе с резервистами.

Если в 2026 г. оборонные траты ФРГ будут составлять 2,8% от ВВП, то в 2029 г. – 3,5%. Это соответствует той планке, которую поставили на саммите НАТО в 2025 г. по доведению военных расходов стран – участниц блока. Но там эта цель привязана к 2035 г. Кроме того, в бюджет до 2029 г. заложена сумма для поддержки Украины – она ежегодно составит 9 млрд евро.

7 мая зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Балтийский региональный штаб морского командования НАТО в ФРГ шпионит за кораблями России. По его словам, Германия саботирует исполнение своих важнейших международно-правовых обязательств.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте