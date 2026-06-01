Президент Румынии призвал Россию наносить удары по Украине без угрозы соседям
России следует изменить тактику атак с использованием БПЛА на Украину, чтобы не допустить ущерба для других стран. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан BBC.
По его словам, изначально в беспилотниках не было взрывчатки, но позже в одном дроне нашли взрывчатку, которая не сдетонировала.
«Поэтому, когда россияне наносят удары по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам», – сказал румынский лидер.
Дан заявил, что за последние два года в Румынии было зафиксировано уже 20 или 30 «инцидентов с дронами».
29 мая БПЛА влетел в крышу 10-этажного жилого дома в румынском Галаце. Начался пожар, были ранены два человека. МИД Румынии вызвал посла России. Глава МИД Румынии Оана Цою утверждала, что у минобороны страны есть подтверждения того, что беспилотник принадлежал России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не может сказать, какого происхождения дрон, пока не проведет нужную экспертизу.