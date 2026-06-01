Президент Румынии призвал Россию наносить удары по Украине без угрозы соседям

29 мая БПЛА влетел в крышу 10-этажного жилого дома в румынском Галаце. Начался пожар, были ранены два человека. МИД Румынии вызвал посла России. Глава МИД Румынии Оана Цою утверждала, что у минобороны страны есть подтверждения того, что беспилотник принадлежал России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не может сказать, какого происхождения дрон, пока не проведет нужную экспертизу.