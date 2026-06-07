Песков заявил о неудачной попытке Зеленского стать похожим на Рэмбо
Глава Украины Владимир Зеленский хочет ассоциироваться с Рэмбо, но у него это не получается. Такое заявление в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал речь президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Российский президент тогда заметил, что весь мир видел, как президент США Дональд Трамп «воспитывал» Зеленского из-за его внешнего вида. Путин также подчеркнул, что постоянно разыгрывать сцену из «Рэмбо: Первая кровь» порой допустимо, но далеко не везде.
Когда Пескова спросили, какой образ всплывает в памяти при упоминании «Рэмбо: Первая кровь», он ответил: «Сталлоне, голый торс». Представитель Кремля добавил, что Зеленский совершенно не вписывается в эту картину, как бы ему этого ни хотелось, и добавил, что не стоит выдавать мегафон за письмо, если хочешь что-то передать.
Как отметил Песков, вместо демонстративной передачи письма в публичной обстановке Зеленский мог воспользоваться иными, закрытыми каналами для общения с Путиным.
Зеленский в опубликованном письме предложил Путину начать прямые переговоры и провести личную встречу. Он также заявил о готовности Украины к полному прекращению огня на время переговорного процесса.
Путин прокомментировал послание украинского лидера. Он отметил, что автор письма затронул тему его возраста, на что российский лидер ответил, что решающее значение имеет не возраст человека, а его умение результативно трудиться. На замечание о длительном пребывании у власти российский президент посоветовал украинскому лидеру не опасаться участвовать в выборах. Путин также указал, что именно украинская сторона изначально сделала отношения между президентами публичными. Кроме того, президент указал, что в письме также говорится о нежелательности соблюдения договоренностей, достигнутых в Анкоридже.