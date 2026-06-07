Песков заявил о неудачной попытке Зеленского стать похожим на Рэмбо

Путин прокомментировал послание украинского лидера. Он отметил, что автор письма затронул тему его возраста, на что российский лидер ответил, что решающее значение имеет не возраст человека, а его умение результативно трудиться. На замечание о длительном пребывании у власти российский президент посоветовал украинскому лидеру не опасаться участвовать в выборах. Путин также указал, что именно украинская сторона изначально сделала отношения между президентами публичными. Кроме того, президент указал, что в письме также говорится о нежелательности соблюдения договоренностей, достигнутых в Анкоридже.