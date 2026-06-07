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Главная / Политика /

AP: переброска в Польшу вызвала вопросы в армии США

Ведомости

Американские военные ожидают разъяснений от Пентагона после заявлений президента США Дональда Трампа о переброске 5000 военнослужащих в Польшу. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, в вооруженных силах пока отсутствует понимание дальнейших шагов и параметров реализации инициативы. ВС США ждут ясности от Пентагона после заявлений Трампа по численности войск в Европе.

Отмечается, что неопределенность затрагивает не только американских военных, но и союзников Вашингтона на европейском континенте. Затянувшаяся неопределенность может сказаться на духе личного состава американской армии.

Что означают планы Трампа по выводу американских войск из Германии

Политика / Международные новости

В начале мая США начали выводить своих военных из Германии. Речь идет о 5000 солдат бригады Stryker. Всего в Германии дислоцировано около 40 000 американских военных, из них порядка 16 000 находятся на полигоне Графенвер и около 10 000 – в Вильзеке. С учетом семей и гражданского персонала в регионе проживает более 30 000 американцев.

2 июня в Литве сообщили о начале ротации более 1000 солдат США. На смену прибудет новый американский контингент, но сроки его прибытия и численность пока неизвестны на фоне пересмотра военного присутствия Вашингтона в Европе.

4 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости американского присутствия в Польше и Европе, так как оно «служит нашей безопасности». 

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