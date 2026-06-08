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Нетаньяху пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не допустит появления у Ирана ядерного оружия. Его слова передает Ynet.

«Год назад мы нанесли исторический превентивный удар по намерению Ирана уничтожить нас с помощью ядерного оружия. Эту непосредственную угрозу мы сорвали и ликвидировали диктатора [верховного лидера Ирана Али] Хаменеи. Если бы мы не действовали решительно, нас бы здесь не было. Я вновь обещаю: у Ирана не будет ядерного оружия», – заявил Нетаньяху.

Глава израильского правительства также напомнил об операциях против ливанского движения «Хезболла». По словам Нетаньяху, Иран и «Хезболла» сейчас «слабее, чем когда-либо», тогда как Израиль стал «сильнее, чем когда-либо».

Израиль и Иран обменялись самыми мощными ударами за последние месяцы

Политика / Международные новости

Он добавил, что после обстрела со стороны «Хезболлы» отдал приказ нанести удар по Бейруту, а после атаки Ирана распорядился атаковать военные и экономические цели на территории Исламской Республики.

8 июня Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы. Американский президент Дональд Трамп призвал стороны немедленно прекратить «стрельбу», позже заявив, что Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Американский лидер попросил Нетаньяху воздержаться от ответных действий, так как Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения с Тегераном. В ответ Иран объявил о приостановке военных операций против Израиля, но предупредил, что в случае продолжения «агрессии» последуют «более суровые и сокрушительные меры». Ynet также сообщал, что Нетаньяху принял просьбу Трампа и отдал приказ о приостановке израильских ударов по Ирану.

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