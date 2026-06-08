Нетаньяху пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия

8 июня Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы. Американский президент Дональд Трамп призвал стороны немедленно прекратить «стрельбу», позже заявив, что Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Американский лидер попросил Нетаньяху воздержаться от ответных действий, так как Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения с Тегераном. В ответ Иран объявил о приостановке военных операций против Израиля, но предупредил, что в случае продолжения «агрессии» последуют «более суровые и сокрушительные меры». Ynet также сообщал, что Нетаньяху принял просьбу Трампа и отдал приказ о приостановке израильских ударов по Ирану.