Нетаньяху пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не допустит появления у Ирана ядерного оружия. Его слова передает Ynet.
«Год назад мы нанесли исторический превентивный удар по намерению Ирана уничтожить нас с помощью ядерного оружия. Эту непосредственную угрозу мы сорвали и ликвидировали диктатора [верховного лидера Ирана Али] Хаменеи. Если бы мы не действовали решительно, нас бы здесь не было. Я вновь обещаю: у Ирана не будет ядерного оружия», – заявил Нетаньяху.
Глава израильского правительства также напомнил об операциях против ливанского движения «Хезболла». По словам Нетаньяху, Иран и «Хезболла» сейчас «слабее, чем когда-либо», тогда как Израиль стал «сильнее, чем когда-либо».
Он добавил, что после обстрела со стороны «Хезболлы» отдал приказ нанести удар по Бейруту, а после атаки Ирана распорядился атаковать военные и экономические цели на территории Исламской Республики.
8 июня Израиль и Иран обменялись наиболее мощными ударами за последние месяцы. Американский президент Дональд Трамп призвал стороны немедленно прекратить «стрельбу», позже заявив, что Израиль и Иран стремятся к немедленному прекращению огня. Американский лидер попросил Нетаньяху воздержаться от ответных действий, так как Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения с Тегераном. В ответ Иран объявил о приостановке военных операций против Израиля, но предупредил, что в случае продолжения «агрессии» последуют «более суровые и сокрушительные меры». Ynet также сообщал, что Нетаньяху принял просьбу Трампа и отдал приказ о приостановке израильских ударов по Ирану.