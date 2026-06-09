США пока не доводили до России детали разговора Уиткоффа и Кушнера с Зеленским
Рабочие каналы диалога между США и Россией действуют. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос, доводила ли американская сторона до российской содержание разговора спецпосланников президента США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским, Песков ответил «пока нет».
«Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно», – отметил представитель Кремля.
Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник 9 июня сообщил, что Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. Журналист не уточнил темы разговора. Позже факт беседы подтвердил и сам Зеленский. Он указал, что стороны затронули в том числе вопросы урегулирования украинского конфликта.
5 июня Песков сказал, что визит Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не ожидается. До этого спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев анонсировал контакты со спецпосланниками американского лидера. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также говорил в мае, что представители США вскоре могут посетить Москву для продолжения диалога по урегулированию конфликта на Украине.