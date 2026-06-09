США пока не доводили до России детали разговора Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

5 июня Песков сказал, что визит Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не ожидается. До этого спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев анонсировал контакты со спецпосланниками американского лидера. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также говорил в мае, что представители США вскоре могут посетить Москву для продолжения диалога по урегулированию конфликта на Украине.