Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 081,28-0,12%RGBI118,35-0,24%CNY Бирж.10,579-1,19%IMOEX2 514,73-0,12%RGBITR781,59-0,21%
Главная / Политика /

США пока не доводили до России детали разговора Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

Ведомости

Рабочие каналы диалога между США и Россией действуют. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, доводила ли американская сторона до российской содержание разговора спецпосланников президента США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским, Песков ответил «пока нет».

«Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно», – отметил представитель Кремля.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник 9 июня сообщил, что Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. Журналист не уточнил темы разговора. Позже факт беседы подтвердил и сам Зеленский. Он указал, что стороны затронули в том числе вопросы урегулирования украинского конфликта.

5 июня Песков сказал, что визит Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не ожидается. До этого спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев анонсировал контакты со спецпосланниками американского лидера. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также говорил в мае, что представители США вскоре могут посетить Москву для продолжения диалога по урегулированию конфликта на Украине.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь