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Песков: посреднический процесс по Украине находится на паузе

Ведомости

Сейчас посреднический процесс по украинскому конфликту находится на паузе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом американские переговорщики продолжают контакты с Россией.

«Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами», – сказал Песков. Он отметил, что точной даты приезда американской делегации во главе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом пока нет, но разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может быть согласован оперативно.

При этом европейские представители «далеки от готовности быть посредниками». «Начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, наверное, это нелогично, это неправильно. И, конечно же, для нас это неприемлемо», – отметил пресс-секретарь.

Песков: Россия учтет слова Рубио о поддержке Украины

Политика / Международные отношения

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в возможности переговоров по урегулированию конфликта на Украине на фоне договоренностей европейских стран и Киева о поставках дальнобойных вооружений для ударов вглубь России. При этом, по словам Лаврова, США не демонстрируют заинтересованности в возвращении к договоренностям, достигнутым ранее в Анкоридже.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США не могут выступать посредником в диалоге между Москвой и Киевом, поскольку Вашингтон продолжает поддерживать Украину поставками оружия.

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