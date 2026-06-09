Песков: посреднический процесс по Украине находится на паузе

«Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами», – сказал Песков. Он отметил, что точной даты приезда американской делегации во главе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом пока нет, но разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может быть согласован оперативно.