МВФ выделит Армении $25 млн по резервной программе
Международный валютный фонд одобрил выделение Армении около $25,1 млн в рамках первого пересмотра резервной программы Stand-By Arrangement. Об этом говорится в заявлении фонда.
В сообщении говорится, что решение позволяет предоставить стране средства в размере 18,4 млн специальных прав заимствования (SDR), что эквивалентно примерно $25 млн.
С учетом нового транша общий объем средств, доступных Армении по программе, достигнет около $50,2 млн.
Резервная программа была утверждена советом директоров МВФ в декабре 2025 г. При этом армянские власти рассматривают ее как превентивный инструмент финансовой поддержки и заявляют, что не планируют использовать средства без крайней необходимости.
Выборы в Армении прошли 7 июня, итоговая явка составила почти 59%, или 1,47 млн граждан. По итогам обработки всех бюллетеней победу одержала правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», набравшая 49,81% голосов. При этом партия не смогла получить конституционное большинство. В новый состав парламента также прошли блок «Сильная Армения» с результатом 23,28% и альянс «Армения», набравший 9,93%. Партия «Процветающая Армения», не смогла пройти в парламент – ей не хватило 0,004% голосов.
После подведения итогов Центральная избирательная комиссия Армении получила заявления о пересчете результатов голосования на 555 избирательных участках по итогам парламентских выборов. Соответствующие обращения поступили от кандидатов и доверенных лиц партии «Процветающая Армения», партии «Крылья единства» и блока «Армения». Территориальные избирательные комиссии занимаются обобщением поступивших заявлений. После завершения этой процедуры на официальном сайте Центризбиркома будет опубликован перечень участков, результаты голосования на которых подлежат пересчету.