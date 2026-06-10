МВФ выделит Армении $25 млн по резервной программе

Выборы в Армении прошли 7 июня, итоговая явка составила почти 59%, или 1,47 млн граждан. По итогам обработки всех бюллетеней победу одержала правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», набравшая 49,81% голосов. При этом партия не смогла получить конституционное большинство. В новый состав парламента также прошли блок «Сильная Армения» с результатом 23,28% и альянс «Армения», набравший 9,93%. Партия «Процветающая Армения», не смогла пройти в парламент – ей не хватило 0,004% голосов.