Politico: чиновники из Катара убедили Трампа отказаться от ударов по Ирану

По данным издания, изменение позиции произошло спустя несколько часов после публикации Трампа, в которой он заявил о намерении нанести по Ирану «очень мощные удары сегодня ночью». Вслед за этим с американским лидером связались руководители ряда государств, пытаясь убедить его отказаться от военного сценария. Источники Politico утверждают, что собеседники заверили президента США в том, что предварительная договоренность между Вашингтоном и Тегераном фактически находится на финальной стадии.