Politico: чиновники из Катара убедили Трампа отказаться от ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп отказался от планов нанести удары по Ирану после серии переговоров с лидерами стран Ближнего Востока и Южной Азии, которые убедили его в близости соглашения с Тегераном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников из администрации Трампа и дипломата, осведомленного о разговорах.
По данным издания, изменение позиции произошло спустя несколько часов после публикации Трампа, в которой он заявил о намерении нанести по Ирану «очень мощные удары сегодня ночью». Вслед за этим с американским лидером связались руководители ряда государств, пытаясь убедить его отказаться от военного сценария. Источники Politico утверждают, что собеседники заверили президента США в том, что предварительная договоренность между Вашингтоном и Тегераном фактически находится на финальной стадии.
Как отмечает газета, в переговорах приняли участие эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян и командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир. По словам источников, именно их аргументы сыграли ключевую роль в пересмотре американских планов.
Собеседники издания сообщили, что на текущем этапе сторонам остается урегулировать лишь несколько принципиальных вопросов. Среди них – возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив и прекращение морской блокады со стороны США. Эти темы остаются предметом дальнейших консультаций.
Кроме того, Politico утверждает, что в рамках обсуждаемого соглашения Вашингтон и Тегеран рассматривают возможность предоставления Ирану доступа к финансовым активам, замороженным за рубежом. Речь идет о сумме свыше $16 млрд, размещенной, в частности, на счетах в Катаре и других государствах.
11 июня Трамп в социальной сети Truth Social написал, что Соединенные Штаты готовы захватить остров Харк и все объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. По словам Трампа, значительная часть военного потенциала Ирана, включая военно-морские и военно-воздушные силы, системы ПВО и радиолокационного контроля, сильно ослаблена. Американский лидер также пригрозил, что в перспективе США могут установить контроль над рядом объектов нефтяной инфраструктуры Ирана, включая остров Харк. По его словам, подобный подход Вашингтон ранее применял в отношении Венесуэлы.
Спустя несколько часов президент США сообщил об отмене запланированных ударов по Ирану. По его словам, решение принято после того, как переговорный процесс с Тегераном вышел на уровень высшего руководства Исламской Республики и получил необходимое одобрение. Трамп также отметил, что обсуждения и окончательные положения будущих договоренностей получили согласование всех сторон, участвующих в процессе.