Ynet: в Израиле раскритиковали сделку США с Ираном

11 июня Трамп сообщил, что соглашение с Ираном может быть подписано уже в ближайшие выходные, после чего США отказались от нанесения планировавшихся ударов по Ирану. 8 июня Трамп заявлял, что США и Иран заключат сделку в течение двух недель. При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху ранее выражал недоверие Ирану и выдвигал жесткие условия для сделки, включая вывоз обогащенного урана и отказ Тегерана от поддержки проиранских ополчений.