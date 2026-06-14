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Главная / Политика /

Ynet: в Израиле раскритиковали сделку США с Ираном

Ведомости

Высокопоставленный израильский чиновник назвал «плохим» соглашение, которое США готовят с Ираном. Об этом он заявил в беседе с изданием Ynet.

«Это плохое соглашение. Никто не доволен им. Они понимают, что это нехорошо для нас и наносит ущерб интересам Израиля», – отметил собеседник. По его словам, в Израиле обеспокоены неспособностью повлиять на договоренности и нежеланием США слышать его голос.

Чиновник назвал готовящийся документ «соглашением о чемпионате мира – празднованием 250-летия в честь 80-летия Трампа». Речь идет о ЧМ по футболу, который стартовал 11 июня в США, Канаде и Мексике, мероприятиях в честь 250-летия США 4 июля и дне рождения американского лидера 14 июня.

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«Цель состоит в том, чтобы купить некоторое спокойствие для всех крупных мероприятий, происходящих в США прямо сейчас. Это не совсем то, что выдержит испытание временем», – подчеркнул собеседник Ynet.

11 июня Трамп сообщил, что соглашение с Ираном может быть подписано уже в ближайшие выходные, после чего США отказались от нанесения планировавшихся ударов по Ирану. 8 июня Трамп заявлял, что США и Иран заключат сделку в течение двух недель. При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху ранее выражал недоверие Ирану и выдвигал жесткие условия для сделки, включая вывоз обогащенного урана и отказ Тегерана от поддержки проиранских ополчений.

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