Развожаев: Севастополь готовит новые системы защиты от дронов ВСУ на море

Развожаев: Севастополь готовит новые системы защиты от дронов ВСУ на мореИх главная задача – исключить приближение беспилотников к берегу
Власти Севастополя в ближайшее время внедрят новые защитные системы, сообщил ИС «Вести» губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Главная задача защитных систем – полностью исключить риск приближения беспилотников ВСУ к береговой черте города.
«Такое вот всевластие, что ли, наверное, представляется киевскому режиму сегодня. Конечно, оно скоро закончится», – заявил Развожаев, говоря об атаках на Крым.
В ночь на 10 июня украинский БПЛА атаковал здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». От удара загорелась крыша объекта культурного наследия. Пожару присвоили четвертый ранг, потушили его только 11 июня.
Сотрудникам музея удалось вынести из охваченного пожаром здания панорамы 10 крупных фрагментов полотна.
Из-за атак ВСУ в Крыму и Севастополе прекратили свободную продажу бензина. 7 июня Развожаев сообщил, что власти Севастополя смягчили ограничения на продажу топлива.