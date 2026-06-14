Фицо: Евросоюз пренебрегает собственными интересами ради поддержки Украины
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что разочарован политикой Евросоюза, который пренебрегает собственными интересами ради поддержки Украины. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.
Фицо сообщил, что 12 июня обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой подготовку к предстоящему саммиту Евросоюза. Словацкий премьер вновь выразил разочарование тем, что выводы предстоящей встречи носят общий характер, а по таким вопросам, как снижение конкурентоспособности ЕС и чрезвычайно высокие цены на энергию, прогресса достичь не удается. При этом, по его словам, в отношении Украины позиция ясна: необходимо вести войну до последнего украинского солдата и последнего евро.
Фицо также подтвердил, что намерен поднять на предстоящем саммите вопрос о компенсациях для Словакии за вооружение, которое было передано Украине предыдущим правительством.
Саммит Европейского союза пройдет 18–19 июня в Брюсселе. Премьер Венгрии Петер Мадьяр анонсировал первую личную встречу с Фицо на полях саммита.
В январе Фицо предсказывал завершение конфликта на Украине к 1 ноября 2027 г. Политик считает, что после окончания конфликта многие страны и компании будут стремиться возобновить бизнес с Россией. Премьер-министр Словакии также выразил уверенность, что после прекращения боевых действий все «придут в себя».
Фицо назвал дату 1 ноября 2027 г. в контексте запрета на импорт российского газа, введенного Евросоветом. Совет ЕС 26 января утвердил поэтапный отказ от российского газа. Импорт СПГ запретят с 1 января 2027 г., трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 г. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.