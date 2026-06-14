Фицо: Евросоюз пренебрегает собственными интересами ради поддержки Украины

Фицо сообщил, что 12 июня обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой подготовку к предстоящему саммиту Евросоюза. Словацкий премьер вновь выразил разочарование тем, что выводы предстоящей встречи носят общий характер, а по таким вопросам, как снижение конкурентоспособности ЕС и чрезвычайно высокие цены на энергию, прогресса достичь не удается. При этом, по его словам, в отношении Украины позиция ясна: необходимо вести войну до последнего украинского солдата и последнего евро.