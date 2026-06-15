Лавров: европейские ценности связаны с ограничением прав русских
Возможное вступление Украины в Европейский союз вызывает вопросы из-за отношения к русскоязычному населению и всему, что связано с русской культурой. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Комментируя тему интеграции Украины в Евросоюз, Лавров отметил, что нынешнее понимание так называемых европейских ценностей в контексте украинской политики фактически означает ограничение прав русских.
«Европейские ценности в том числе включают полное поражение в правах русских и русскоязычных людей, включая образование, средства массовой информации, культуры и многое другое», – пояснил дипломат.
Министр иностранных дел страны Анита Орбан перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге заявила, что Венгрия может приостановить евроинтеграцию Украины, если Киев не выполнит требования Будапешта по защите прав венгерского меньшинства в Закарпатье. 13 июня Венгрия и Украина подписали соглашение по вопросам образовательных, культурных, языковых и политических прав венгерской общины в Закарпатье. Киев включил эти обязательства в план действий Евросоюза по защите прав национальных меньшинств.
14 июня премьер Словакии Роберт Фицо сказал, что разочарован политикой Евросоюза, который пренебрегает собственными интересами ради поддержки Украины. Фицо сообщил, что 12 июня обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой подготовку к предстоящему саммиту Евросоюза. Словацкий премьер вновь выразил разочарование тем, что выводы предстоящей встречи носят общий характер, а по таким вопросам, как снижение конкурентоспособности ЕС и чрезвычайно высокие цены на энергию, прогресса достичь не удается. При этом, по его словам, в отношении Украины позиция ясна: необходимо вести войну до последнего украинского солдата и последнего евро.