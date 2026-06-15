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Главная / Политика /

Лавров: европейские ценности связаны с ограничением прав русских

Ведомости

Возможное вступление Украины в Европейский союз вызывает вопросы из-за отношения к русскоязычному населению и всему, что связано с русской культурой. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Комментируя тему интеграции Украины в Евросоюз, Лавров отметил, что нынешнее понимание так называемых европейских ценностей в контексте украинской политики фактически означает ограничение прав русских.

«Европейские ценности в том числе включают полное поражение в правах русских и русскоязычных людей, включая образование, средства массовой информации, культуры и многое другое», – пояснил дипломат.

Министр иностранных дел страны Анита Орбан перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге заявила, что Венгрия может приостановить евроинтеграцию Украины, если Киев не выполнит требования Будапешта по защите прав венгерского меньшинства в Закарпатье. 13 июня Венгрия и Украина подписали соглашение по вопросам образовательных, культурных, языковых и политических прав венгерской общины в Закарпатье. Киев включил эти обязательства в план действий Евросоюза по защите прав национальных меньшинств.

The Guardian: Украина выполнила лишь 15% реформ для вступления в ЕС

Политика / Международные новости

14 июня премьер Словакии Роберт Фицо сказал, что разочарован политикой Евросоюза, который пренебрегает собственными интересами ради поддержки Украины. Фицо сообщил, что 12 июня обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой подготовку к предстоящему саммиту Евросоюза. Словацкий премьер вновь выразил разочарование тем, что выводы предстоящей встречи носят общий характер, а по таким вопросам, как снижение конкурентоспособности ЕС и чрезвычайно высокие цены на энергию, прогресса достичь не удается. При этом, по его словам, в отношении Украины позиция ясна: необходимо вести войну до последнего украинского солдата и последнего евро.

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