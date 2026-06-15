Вэнс исключил передачу Ирану средств США в рамках мирной сделки
В рамках возможной мирной сделки Иран не получит финансовых средств от Вашингтона. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
При этом, по словам Вэнса, американская сторона допускает смягчение санкционного режима при выполнении Тегераном долгосрочных обязательств.
15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.
Позже Трамп заявил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив. Американский лидер написал, что многие суда загружены нефтью. Они двигаются по южному «шоссе», которое совершенно безопасно. Трамп также отметил, что есть и другие маршруты движения.
При этом Bloomberg писал, что мирное соглашение между США и Ираном вряд ли приведет к немедленному возобновлению регулярного довоенного судоходства в Ормузском проливе. Агентство обратило внимание, что в контексте соглашения не разглашаются детали возобновления судоходства через пролив. Не говорится также, какие ограничения могут остаться в силе и кто будет регулировать движение.
Согласно заявлению иранской стороны, судоходство через пролив будет регулироваться Тегераном и Оманом. Это позволяет предположить, что Иран может попытаться сохранить за собой определенный контроль над проливом, а не просто вернуться к довоенному статус-кво, говорится в материале. Соглашение между США и Ираном также предусматривает 60-дневные переговоры о будущем ядерной программы Ирана, что свидетельствует о временном характере сделки.