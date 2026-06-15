Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX4 047+1,47%CNY Бирж.10,647+0,41%IMOEX2 536,79+0,85%RTSI1 111,35+0,85%RGBI118,5+0,06%RGBITR784,02+0,19%
Главная / Политика /

Вэнс исключил передачу Ирану средств США в рамках мирной сделки

Ведомости

В рамках возможной мирной сделки Иран не получит финансовых средств от Вашингтона. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

При этом, по словам Вэнса, американская сторона допускает смягчение санкционного режима при выполнении Тегераном долгосрочных обязательств.

15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.

Позже Трамп заявил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив. Американский лидер написал, что многие суда загружены нефтью. Они двигаются по южному «шоссе», которое совершенно безопасно. Трамп также отметил, что есть и другие маршруты движения.

Fars: Иран разрешит свободный транзит через Ормузский пролив на 60 дней

Политика / Международные новости

При этом Bloomberg писал, что мирное соглашение между США и Ираном вряд ли приведет к немедленному возобновлению регулярного довоенного судоходства в Ормузском проливе. Агентство обратило внимание, что в контексте соглашения не разглашаются детали возобновления судоходства через пролив. Не говорится также, какие ограничения могут остаться в силе и кто будет регулировать движение.

Согласно заявлению иранской стороны, судоходство через пролив будет регулироваться Тегераном и Оманом. Это позволяет предположить, что Иран может попытаться сохранить за собой определенный контроль над проливом, а не просто вернуться к довоенному статус-кво, говорится в материале. Соглашение между США и Ираном также предусматривает 60-дневные переговоры о будущем ядерной программы Ирана, что свидетельствует о временном характере сделки.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь