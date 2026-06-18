Галибаф связал исполнение Ираном меморандума с действиями США
Выполнение положений меморандума между Тегераном и Вашингтоном будет напрямую зависеть от соблюдения обязательств американской стороной. Об этом в интервью Pars Today заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
По его словам, документ изначально построен на принципе взаимности, а любые дальнейшие шаги Ирана будут определяться действиями США.
«Пункт 13 также был сформулирован именно на этой основе; это означает, что если США не выполнят свои обязательства, мы также не будем предпринимать никаких действий», – подчеркнул Галибаф.
Спикер парламента отметил, что противники Ирана рассчитывали спровоцировать нестабильность и добиться смены власти. Он заявил, что в первые 12 и 20 дней недавнего военного конфликта некоторые дружественные государства полагали, что Исламская Республика Иран столкнулась с критическими рисками. Однако, как считает спикер, последующее развитие ситуации продемонстрировало способность страны сохранять устойчивость.
18 июня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил доработку и подписание ирано–американского меморандума о взаимопонимании. По его словам, документ был согласован обеими сторонами и включает положения, касающиеся не только двусторонних отношений, но и региональной повестки.
17 июня Соединенные Штаты обнародовали официальный текст соглашения, который включает 14 пунктов. В документе зафиксированы договоренности о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана, а также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.
15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. Американский лидер распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Стороны договорились подписать меморандум 19 июня в Швейцарии.