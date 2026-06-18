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Главная / Политика /

Путин: Россия и страны АСЕАН приветствуют меморандум между США и Ираном

Ведомости

Россия и государства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии поддержали достигнутые между США и Ираном договоренности по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Россия – АСЕАН.

По его словам, страны, принимавшие участие в саммите, положительно оценили переход сторон к дипломатическим механизмам урегулирования и к работе над мирным соглашением.

Министерство иностранных дел России также положительно оценило заключение меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном. В ведомстве отметили приверженность Вашингтона и Тегерана выполнению достигнутых договоренностей и подчеркнули значение посреднических усилий Пакистана и Катара. В МИДе заявили, что приветствуют достижение соглашения, подтвержденного президентами США Дональдом Трампом и Ирана Масудом Пезешкианом.

США обнародовали меморандум о взаимопонимании с Ираном

Политика / Международные новости

18 июня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил доработку и подписание ирано-американского меморандума о взаимопонимании. По его словам, документ был согласован обеими сторонами и включает положения, касающиеся не только двусторонних отношений, но и региональной повестки.

Президент Ирана назвал меморандум с США историческим документом. Он также сказал, что соглашение – это послание могущественного Ирана: мир будет достигнут на основе взаимного уважения. Иранский лидер добавил, что республика «всегда была привержена идее глобального мира, сохраняя при этом свое достоинство и независимость, а также стремясь к прогрессу и региональному сотрудничеству».

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