Путин: Россия и страны АСЕАН приветствуют меморандум между США и Ираном

Президент Ирана назвал меморандум с США историческим документом. Он также сказал, что соглашение – это послание могущественного Ирана: мир будет достигнут на основе взаимного уважения. Иранский лидер добавил, что республика «всегда была привержена идее глобального мира, сохраняя при этом свое достоинство и независимость, а также стремясь к прогрессу и региональному сотрудничеству».