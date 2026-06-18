Рютте: НАТО ждет крупнейшая трансформация в истории
НАТО ожидает крупнейшая трансформация за всю историю, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-участниц в Брюсселе.
«НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», – сказал Рютте, комментируя заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США продолжат вывод своих боевых сил из Европы, а дальнейшее участие США в альянсе будет напрямую зависеть от вклада европейских стран в обеспечение обороны (цитата по ТАСС).
По словам Рютте, европейцам придется совершить «огромные усилия» и они их «уже предпринимают». Генсек НАТО отметил, что европейские страны НАТО и Канада потратили в 2025 г. на $139 млрд больше, чем в предыдущем году.
Хегсет ранее назвал НАТО «бумажным тигром» и предупредил, что США проведут в течение ближайших шести месяцев обзор военных усилий европейских стран. По его словам, новая структура военного присутствия США в Европе будет основана на результатах этого анализа. США, как отметил глава Пентагона, хотят способствовать созданию НАТО 3.0, которая будет заниматься не гендерной повесткой и защитой климата, а вновь станет реальной боевой организацией.
18 июня Мария Захарова предупредила о «решительном» ответе России на возможную агрессию НАТО. Президент Финляндии Александр Стубб не увидел признаков подготовки России к нападению на альянс. 15 июня стало известно, что США отказались от обязательств перед НАТО по предоставлению авианосной ударной группы и более 50 истребителей.