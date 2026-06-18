Рютте: НАТО ждет крупнейшая трансформация в истории

«НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», – сказал Рютте, комментируя заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США продолжат вывод своих боевых сил из Европы, а дальнейшее участие США в альянсе будет напрямую зависеть от вклада европейских стран в обеспечение обороны (цитата по ТАСС).