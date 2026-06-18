Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,79+0,09%YAKG38,05-1,04%CARM1,006-3,36%IMOEX2 441,24-1,76%RTSI1 048,33-2,58%RGBI118,15-0,12%RGBITR782,49-0,08%
Главная / Политика /

Рютте: НАТО ждет крупнейшая трансформация в истории

Ведомости

НАТО ожидает крупнейшая трансформация за всю историю, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-участниц в Брюсселе.

«НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», – сказал Рютте, комментируя заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США продолжат вывод своих боевых сил из Европы, а дальнейшее участие США в альянсе будет напрямую зависеть от вклада европейских стран в обеспечение обороны (цитата по ТАСС).

По словам Рютте, европейцам придется совершить «огромные усилия» и они их «уже предпринимают». Генсек НАТО отметил, что европейские страны НАТО и Канада потратили в 2025 г. на $139 млрд больше, чем в предыдущем году.

Хегсет ранее назвал НАТО «бумажным тигром» и предупредил, что США проведут в течение ближайших шести месяцев обзор военных усилий европейских стран. По его словам, новая структура военного присутствия США в Европе будет основана на результатах этого анализа. США, как отметил глава Пентагона, хотят способствовать созданию НАТО 3.0, которая будет заниматься не гендерной повесткой и защитой климата, а вновь станет реальной боевой организацией.

18 июня Мария Захарова предупредила о «решительном» ответе России на возможную агрессию НАТО. Президент Финляндии Александр Стубб не увидел признаков подготовки России к нападению на альянс. 15 июня стало известно, что США отказались от обязательств перед НАТО по предоставлению авианосной ударной группы и более 50 истребителей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её