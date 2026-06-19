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WSJ: Пентагону потребовалось $80 млрд для покрытия расходов после войны в Иране

Ведомости

Пентагон нуждается в $80 млрд для покрытия расходов после конфликта в Иране, а также других трат, не связанных с военными действиями. Об этом сообщил замминистра обороны Стивен Файнберг, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, законодатели требуют от администрации президента США Дональда Трампа предоставить полную информацию о расходах на конфликт, начавшийся 28 февраля. Их беспокоит, что военные израсходовали ценные боеприпасы, которые могут потребоваться для противостояния угрозам в других регионах мира.

Газета сообщает со ссылкой на военных, что летом 2026 г. у вооруженных сил могут закончиться средства на проведение операций, если конгресс не примет новый законопроект о расходах на военное время.

19 мая сообщалось, что США потратили более $85 млрд на военную операцию в Иране за 79 дней боевых действий.

18 июня Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Трамп хочет предложить американским оборонным компаниям производить оружие по лицензии в Европе и на Украине. Американская сторона исчерпала запасы в ходе конфликта Иране, а на наращивание производства требуется время. По словам официальных лиц, Трамп уведомил союзников, что рассмотрит возможность лицензирования. В июле 2025 г. WSJ писала со ссылкой на бывшего старшего советника Пентагона Дэна Колдуэлла, что промышленная база США «деградировала» из-за поставок оружия Киеву на миллиарды долларов. Теперь стране необходимы годы для пополнения запасов.

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