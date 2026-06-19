WSJ: Пентагону потребовалось $80 млрд для покрытия расходов после войны в Иране

18 июня Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Трамп хочет предложить американским оборонным компаниям производить оружие по лицензии в Европе и на Украине. Американская сторона исчерпала запасы в ходе конфликта Иране, а на наращивание производства требуется время. По словам официальных лиц, Трамп уведомил союзников, что рассмотрит возможность лицензирования. В июле 2025 г. WSJ писала со ссылкой на бывшего старшего советника Пентагона Дэна Колдуэлла, что промышленная база США «деградировала» из-за поставок оружия Киеву на миллиарды долларов. Теперь стране необходимы годы для пополнения запасов.