Лавров выразил надежду на предотвращение новой эскалации вокруг Ирана

Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что запланированные на 19 июня переговоры между США и Ираном в Швейцарии были отложены из-за обострения ситуации в Ливане. По данным издания, решение связано с продолжающимися ударами Израиля по территории Ливана. Как рассказал один из собеседников Financial Times, иранская сторона потребовала гарантий прекращения боевых действий в Ливане в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. В настоящее время посредники пытаются урегулировать возникшие разногласия.