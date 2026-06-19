Лавров выразил надежду на предотвращение новой эскалации вокруг Ирана
Россия рассчитывает, что подписанный Соединенными Штатами и Ираном меморандум о взаимопонимании поможет избежать возобновления вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй, передают «РИА Новости».
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва и Антананариву придерживаются схожих оценок ситуации в регионе, включая вопросы, связанные с Ираном. По словам Лаврова, особое внимание в ходе обсуждения было уделено перспективам стабилизации обстановки после достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.
Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что запланированные на 19 июня переговоры между США и Ираном в Швейцарии были отложены из-за обострения ситуации в Ливане. По данным издания, решение связано с продолжающимися ударами Израиля по территории Ливана. Как рассказал один из собеседников Financial Times, иранская сторона потребовала гарантий прекращения боевых действий в Ливане в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. В настоящее время посредники пытаются урегулировать возникшие разногласия.
18 июня американский президент Дональд Трамп в соцсети TruthSocial написал, что США ожидают режима полного прекращения огня на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, чтобы продолжить переговоры с Ираном. По словам Трампа, Вашингтон привержен миру и призывает другие страны сохранять настрой на развитие переговоров. Президент США добавил, что рынки «в восторге от происходящего», имея в виду резкое падение цен на нефть и рост котировок акций.
Об отмене переговоров между США и Ираном 19 июня сообщил МИД Швейцарии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил перелет в Швейцарию в ночь на 19 июня на подписание соглашения с Ираном.