Лавров: у РФ есть ощущение, что США могут снова изменить свой подход к Украине

«У нас есть ощущения, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания», – сказал министр. «Сейчас все про дух говорят, что дух выветрился. Дух, он не имеет отношения к пониманиям. Понимания были четкие», – подчеркнул Лавров.