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Лавров: у РФ есть ощущение, что США могут снова изменить свой подход к Украине

Ведомости

Россия не исключает, что США могут вновь скорректировать свой подход к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У нас есть ощущения, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания», – сказал министр. «Сейчас все про дух говорят, что дух выветрился. Дух, он не имеет отношения к пониманиям. Понимания были четкие», – подчеркнул Лавров.

При этом Лавров отметил, что Москва ценит готовность администрации президента США Дональда Трампа к диалогу. По его словам, нынешнее американское руководство никогда не отрицало необходимость переговорного процесса.

Трамп: США сосредоточатся на разрешении конфликта на Украине

Политика / Международные отношения

18 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию. При этом конкретные сроки визита в Москву пока не определены. По словам Ушакова, после саммита G7 во Франции контактов между Москвой и Вашингтоном еще не было.

16 июня Ушаков также заявлял, что Россия ожидает подписания мирного соглашения между США и Ираном, после которого уже может продолжиться переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

14 июня президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом, который, как сообщали в Кремле, продолжался около 50 минут и носил «дружеский и откровенный характер». По итогам беседы стороны договорились организовать в ближайшее время визит Уиткоффа и Кушнера в Москву.

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