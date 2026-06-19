Иран обязал суда согласовывать проход через Ормузский пролив за 48 часов
Суда должны будут запрашивать разрешение на проход через Ормузский пролив не менее чем за 48 часов до входа в его акваторию. Об этом говорится в уведомлении иранского Управления по делам Персидского залива (PGSA) в соцсети Х.
Согласно документу, судовладельцы и операторы обязаны заранее направлять заявки на транзит через официальный сайт PGSA или по электронной почте, предоставляя полную информацию о маршруте и контактах судна. В управлении подчеркнули, что согласование маршрута и времени прохода необходимо для обеспечения безопасности судоходства и предотвращения инцидентов в проливе. Ответственность за несоблюдение этих требований будет возлагаться на владельцев судов.
В PGSA также сообщили, что в течение 60 дней с судов не будет взиматься плата за проход через пролив, а расходы на обеспечение безопасности и экологического контроля возьмет на себя Иран. Кроме того, власти пообещали предоставить страховое покрытие для судов, следующих через Ормузский пролив.
В уведомлении отмечается, что проход через пролив будет разрешен судам, которые подадут заявки в соответствии с установленными требованиями. Решение было принято после подписания соглашения между США и Ираном, указывает ведомство.
Bloomberg писал, что трафик судоходства через Ормузский пролив снизился на фоне срыва переговоров США и Ирана в Швейцарии. Утром 19 июня из Персидского залива не вышел ни один нефтяной танкер, тогда как ранее рынок рассчитывал на быстрое восстановление транзита после достижения договоренностей между сторонами.
15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.
При этом 19 июня МИД Швейцарии сообщил, что переговоры между США и Ираном отменены. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в срыве технической встречи по мирному соглашению, запланированной на 19 июня в Швейцарии, и заявил, что Иран не получит от Вашингтона финансовой помощи.