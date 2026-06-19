Иран обязал суда согласовывать проход через Ормузский пролив за 48 часов

Согласно документу, судовладельцы и операторы обязаны заранее направлять заявки на транзит через официальный сайт PGSA или по электронной почте, предоставляя полную информацию о маршруте и контактах судна. В управлении подчеркнули, что согласование маршрута и времени прохода необходимо для обеспечения безопасности судоходства и предотвращения инцидентов в проливе. Ответственность за несоблюдение этих требований будет возлагаться на владельцев судов.