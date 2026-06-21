Ульянов назвал требование США запретить обогащение урана Ирану иррациональным
Требование Вашингтона ввести полный запрет на обогащение урана Тегераном является совершенно нелогичным, заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов. Соответствующий пост был размещен в соцсети X.
«Может ли кто-нибудь объяснить, почему США настаивают на нулевом обогащении урана? Это кажется абсолютно иррациональным», – написал Ульянов, комментируя публикацию о заявлении президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Как сообщает Al Arabiya, Пезешкиан 21 июня вновь заявил, что Тегеран готов предоставить гарантии отсутствия намерений создавать ядерное оружие, но при этом настаивает на сохранении права на обогащение урана.
«То, чего требует США, – это чтобы Иран не создавал атомную бомбу. В этом нет ничего нового, и мы можем письменно заверить, что не намерены создавать бомбу», – цитирует президента его официальный сайт.
«Однако мы не откажемся от своего права на обогащение, и другой стороне не останется ничего иного, как принять это право», – добавил он перед запланированной на позднее время встречей иранских и американских переговорщиков в Швейцарии.
7 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Америка намерена изъять и уничтожить высокообогащенный уран с территории Ирана независимо от исхода переговоров о прекращении трехмесячной войны. В случае заключения сделки США будут действовать совместно с Тегераном, а в случае провала переговоров – военным путем.
25 мая телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил, что Иран согласен вывезти высокообогащенный уран со своей территории, как того требуют США, но при условии, что он будет передан Китаю. Американский лидер выступил против идеи передать обогащенный уран Ирана России или Китаю.