Песков: кабмин координирует работу с нефтекомпаниями по ценам на топливо
Правительство России продолжает координировать работу с нефтяными компаниями по вопросам ценообразования на топливном рынке и принимает необходимые меры для стабилизации ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос о либерализации цен на нефтепродукты как одной из мер для борьбы с перебоями на рынке Песков сказал, что в кабмине проводятся соответствующие обсуждения. По его словам более детально об этом сообщат в правительстве.
19 июня вице-премьер Александр Новак по итогам заседания правительства по нефтепродуктам заявил, что надежное снабжение внутреннего рынка России нефтепродуктами и контроль цен остаются ключевыми задачами на текущем этапе. В правительственном сообщении отмечается, что Новак акцентировал внимание на необходимости бесперебойных поставок топлива и постоянного мониторинга ценовой ситуации.
19 июня управление ФАС по Калужской области взяло на контроль ситуацию с ценами на автомобильное топливо в регионе на фоне сообщений о росте цен на ряде автозаправочных станций и увеличении очередей на АЗС. ФАС РФ направила запрос о ценообразовании сети АЗС «Трасса», которой владеет ПАО «Евротранс». Накануне ведомство потребовало от крупной сети АЗС «Нефтьмагистраль» обосновать цены на заправках.
В конце мая Крым и Севастополь столкнулись с проблемой поставок топлива из-за украинских атак. 21 июня в Крыму и Севастополе приостановили продажу топлива для гражданских лиц, часть потребителей обесточена из-за повреждения электросетей. Топливо будет отпускаться только тем службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.